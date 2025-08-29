Marseille prêt à tenter le coup pour Kobbie Mainoo !

D’après les informations de United In Focus, Kobbie Mainoo reste enthousiaste à l’idée d’un départ en prêt afin de gagner du temps de jeu.

Le jeune milieu de terrain de Manchester United attise déjà l’intérêt de plusieurs clubs européens, dont l’Olympique de Marseille. Le club phocéen, toujours à l’affût de jeunes talents prometteurs, fait partie des équipes ayant manifesté leur intérêt pour accueillir l’international anglais U21.

L’OM n’en serait pas à son premier coup en matière de recrues issues de Manchester United. Ces dernières saisons, le club a déjà vu passer deux anciens prodiges des Red Devils : Angel Gomes et Mason Greenwood.

Si rien n’est encore acté, le profil de Mainoo – technique, intelligent dans le jeu et polyvalent au milieu – correspond parfaitement à ce que recherche l’OM pour renforcer son entrejeu.

Une affaire à surveiller de près dans les prochaines semaines.