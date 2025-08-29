Les infos du jour : ça bouge dans tous les sens à l’OM, des signatures au LOSC et à Lens, Mikautadze va quitter l’OL
Les infos du jour : ça bouge dans tous les sens à l’OM, des signatures au LOSC et à Lens, Mikautadze va quitter l’OL

Les infos du jour : ça bouge dans tous les sens à l&rsquo;OM, des signatures au LOSC et à Lens, Mikautadze va quitter l&rsquo;OL
Laurent Hess
29 août 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce vendredi 29 août 2025.

La grosse info : Palmieri et Zhegrova OK avec l’OM, qui a officialisé Traoré

L’OM a officialisé ce vendredi la signature d’Hamed Traoré et dispose d’un accord avec Emerson Palmieri (West Ham) et Edon Zhegrova (LOSC) alors que Derek Cornelius est attendu à Glasgow…

Hamed Junior Traoré s’engage officiellement avec l’OM !

OM Mercato : départ imminent pour Cornelius, accord trouvé avec Emerson Palmieri !

OM Mercato : Zhegrova à Marseille… Létang (LOSC) menace Longoria et Benatia !

OM Mercato : Xabi Alonso (Real Madrid) livre les raisons de la volte face de Dani Ceballos

Marseille prêt à tenter le coup pour Kobbie Mainoo !

Mercato : l’OM rêve d’attirer Zinchenko d’Arsenal !

Mercato : Bruges demande 35€ pour Ordonez à l’OM !

Mercato OM : Balerdi sur le départ ?

Mais aussi…

Hamza Igamane, nouvelle recrue du LOSC !

RC Lens Mercato : c’est officiel pour Sima

RC Lens Mercato : Fulgini s’en va, les dessous du deal dévoilés

OL Mercato : la destination est connue pour Mikautadze et c’est une surprise !

OL Mercato : Mikautadze sur le départ… Matthieu Louis-Jean confirme

OL Mercato : coup de théâtre pour Buonanotte !

OL Mercato : Azpilicueta, c’est définitivement plié !

ASSE – Grenoble : Horneland fait un choix fort, un départ surprise en vue ?

ASSE Mercato : un club prêt à détourner Batubinsika de la Turquie ?

ASSE Mercato : un club anglais prêt à dégainer pour Stassin ?

Mercato ASSE : Un milieu de terrain attendu en renfort ?

PSG Mercato : Donnarumma de plus en plus proche de Manchester City, un seul frein reste à lever

PSG Mercato : Luis Enrique prévient Donnarumma, l’Italien garde le sourire

PSG : Luis Enrique grince des dents après le tirage de la Ligue des Champions

PSG, FC Barcelone Mercato : Xavi Simons file en Premier League (officiel)

Mercato : Hakim Ziyech en route pour un nouveau défi en Liga !

