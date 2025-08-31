Le RC Lens officialise ce dimanche soir le départ programmé d’Angelo Fulgini.

Devenu indésirable au RC Lens, Angelo Fulgini plie bagages. L’ancien joueur du SCO Angers s’est engagé avec Al-Taawoun, en Arabie saoudite. Sur son site officiel, le RCL le remercie pour ses deux saisons au club.

Le RC Lens remercie Fulgini et Labeau Lascary

« Artisan du retour du Racing sur la scène européenne en 2023, Angelo Fulgini donne un nouvel élan à sa carrière en rejoignant Al-Taawoun FC (Arabie Saoudite) dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Apparu à 82 reprises sous le maillot artésien, ce Lensois de cœur s’est notamment distingué en inscrivant deux réalisations décisives face au Séville FC en Ligue des Champions, dont une permettant aux Sang et Or de l’emporter à Bollaert-Delelis (2-1) et d’accrocher la 3e place du groupe. Le club remercie Angelo pour les émotions partagées et lui souhaite une bonne continuation. »

Angelo Fulgini rejoint une équipe qui a terminé 8e du championnat saoudien la saison dernière. En 82 matches en Sang et Or, il aura inscrit 6 buts dont un mémorable à Bollaert contre Séville (2-1) qui avait permis au RCL d’accrocher une qualification européenne à la sortie des poules de la Ligue des Champions.

Le RCL officialise également le prêt de Rémy Labeau-Lascary à Brest, après son vrai faux départ à Angers.