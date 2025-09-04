Le Corse n’est vraiment pas fan de l’ancien coach de l’OM…

De retour à Bastia en tant que directeur technique après avoir coaché l’ASSE, Nice, Rennes, Lille, Metz et Strasbourg, Frédéric Antonetti est connu pour son franc parler, lui qui a aussi été consultant sur Canal +. Et en étant interrogé sur la différence de traitement entre un coach français et un coach étranger par So Foot, le Corse de 64 ans a taillé un costume XXL à Marcelo Bielsa, l’ancien entraîneur de l’OM.

Il trouve Bielsa très faible tactiquement

« C’est un personnage un peu particulier. J’aurais adoré jouer contre lui parce que c’est d’une facilité… Franchement, tactiquement, c’était très faible. Meilleur entraîneur du monde d’après Guardiola… Mais bon, je n’ai pas vu ça. Rappelez-vous, quand il quitte Marseille, il perd 1-0 contre Caen. Il s’est fait manger. C’était très déséquilibré, des espaces énormes… Je pense que c’est un homme bien, sincère, honnête, mais quand on voit jouer ses équipes, ce n’est pas le haut niveau. » Et bing !