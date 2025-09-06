FC Barcelone Mercato : une star de Madrid rêve du Barça !
FC Barcelone Mercato : une star de Madrid rêve du Barça !

Julian Alvarez
Bastien Aubert
6 septembre 2025

Le futur de Julián Álvarez pourrait s’écrire au Camp Nou. L’attaquant argentin, en difficulté à l’Atlético de Madrid, fait savoir qu’il veut rejoindre le FC Barcelone et devenir l’héritier de Lewandowski.

Le scénario semblait improbable il y a encore quelques mois mais Julián Álvarez se rapproche chaque jour un peu plus d’un transfert au FC Barcelone. Arrivé à l’Atlético de Madrid comme l’une des grandes promesses du projet colchonero, l’attaquant argentin de 25 ans ne serait pas totalement épanoui dans le système de Diego Simeone. Selon Fichajes, le joueur aurait déjà exprimé en privé son désir de rejoindre le Barça dès l’été 2026.

Le défi principal pour le FC Barcelone sera financier. Les restrictions liées au fair-play financier ont limité le marché du club catalan ces dernières années, mais la situation devrait être plus favorable en 2026. Une opération pour Álvarez pourrait tourner autour de 80 millions d’euros, une somme raisonnable si le joueur insiste pour partir et si l’Atlético accepte de négocier.

Sur le plan sportif, Álvarez coche toutes les cases pour le FC Barcelone. Champion du monde avec l’Argentine, capable de jouer sur tout le front de l’attaque, il est jeune, racé et représente exactement le profil que Joan Laporta recherche : un joueur stratégique, prêt pour la Ligue des champions et capable de devenir la référence offensive du club pour la prochaine décennie. L’attaquant argentin ne veut pas attendre davantage. Son ambition est claire : enfiler le maillot blaugrana et relever le défi de guider la nouvelle attaque du Barça, après Lewandowski. 

FC Barcelone Mercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

FC Barcelone Mercato : une star de Madrid rêve du Barça !

