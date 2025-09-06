Même s’il existe une option pour prolonger le contrat de Robert Lewandowski jusqu’en 2027, le FC Barcelone ne l’actionnera pas et laissera le Polonais quitter le club l’été prochain.

Avec 101 buts en 149 matches toutes compétitions confondues, Robert Lewandowski n’a pas déçu le FC Barcelone depuis son recrutement en 2022. L’attaquant polonais ne s’acclimatera jamais au jeu très technique prôné chez les Blaugranas mais il a fait ce pourquoi il a été recruté et son palmarès en Catalogne (2 Ligas, 1 Coupe du Roi, 2 Supercoupes d’Espagne) atteste qu’il a très bien fait son travail. Mais il semblerait que la direction catalane soit décidée à tourner la page.

Son option de prolongation ne sera pas actionnée

Selon Sport, le FC Barcelone aurait pris la décision de ne pas actionner l’option de prolongation figurant dans le contrat de Lewandowski. Le Polonais sera en fin de contrat en 2026 et il existe donc une possibilité pour qu’il reste un an de plus. Mais, en concertation avec Hansi Flick, les dirigeants du Barça ont décidé de passer à autre chose. Cela a d’ailleurs commencé cette saison puisque c’est Ferran Torres qui a commencé les trois premiers matches de Liga. L’entraîneur allemand voudrait que l’ancien Valencian soit titulaire le plus souvent cette saison et que Lewandowski soit sa doublure, tout en continuant à jouer les grands frères au sein de l’équipe.

Pour Lewandowski, qui a fait l’objet d’une offre de 100 M€ cet été, l’avenir pourrait se situer en Arabie Saoudite à compter de l’année prochaine.