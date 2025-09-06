Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la star du FC Barcelone Raphinha a estimé que son fils avait été victime de racisme de la part d’une mascotte lors d’une visite à Disneyland Paris.

Depuis hier soir, des vidéos postées par Raphinha sur les réseaux sociaux font polémique. En effet, la star du FC Barcelone se plaint que son fils a été victime de racisme de la part d’un employé déguisé en mascotte. Selon lui, la mascotte en question, Tic, aurait fait des câlins a des enfants blancs en ignorant les demandes du fils du Blaugrana qui, il est vrai, ne laissait guère de doute sur son envie de serrer dans ses bras le héros de dessin animé.

« Je vous déteste Disneyland Paris »

Actuellement en Amérique du Sud avec la sélection brésilienne, Raphinha a accompagné ces vidéos d’un message particulièrement virulent : « Vos employés sont honteux. Vous ne devriez pas traiter les gens comme cela, surtout un ENFANT. Vous êtes supposés rendre les enfants heureux, pas ignorer un enfant. Je préfère dire « ignorer », plutôt qu’autre chose. Vous êtes une honte. Je comprends la fatigue de ceux qui travaillent avec ça, mais pourquoi tous les enfants blancs ont été pris dans les bras et pas mon fils ? Je vous déteste Disneyland Paris. Il voulait juste un coucou et un câlin. Heureusement pour vous, il ne comprend pas. Cet employé est merdique ».

Le parc d’attraction n’a réagi publiquement mais ça ne devrait pas tarder vu la mauvaise publicité occasionnée par ces vidéos…