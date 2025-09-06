Les médias catalans constatent que le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a laissé tous les Auriverdes du Real Madrid à la maison alors qu’il a fait jouer Raphinha pendant 80 minutes contre le Chili…

Quand la rivalité Barça-Real s’exporte au Brésil… Ce samedi, le journaliste de Mundo Deportivo Angel Pérez publie une vidéo dans laquelle il fait le constat suivant : alors qu’il a laissé Vinicius Jr, Militao, Rodrygo et Endrick à la maison, Carlo Ancelotti a fait jouer 80 minutes à Raphinha contre le Chili (3-0). L’ancien coach du Real Madrid favorise-t-il son ancien club en laissant ses cadres au repos tout en épuisant un pilier du grand rival ?

Raphinha laissé sur le banc en Bolivie ?

La réponse est évidemment négative. Si Carlo Ancelotti n’a pas convoqué les Madrilènes, c’est parce qu’Endrick et Rodrygo ne sont que remplaçants, que Militao revient d’une longue blessure et que Vinicius Jr commence seulement à retrouver ses sensations. Raphinha, lui, continue de surfer sur son exceptionnelle saison 2024-25 et s’affirme de plus en plus comme l’un des tauliers de la Seleçao. Pas question, donc, de s’en priver.

Mais il est vrai que, maintenant que le Brésil est officiellement qualifié pour la Coupe du monde 2026, Carlo Ancelotti pourrait laisser Raphinha sur le banc pour le déplacement toujours très compliqué en Bolivie, dans la nuit de mardi à mercredi, où l’altitude met à mal les organismes.