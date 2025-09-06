Après Franco Mastantuono, c’est au tour d’Arda Güler de tenir des propos élogieux sur un joueur du FC Barcelone, en l’occurrence Lamine Yamal.

Demain, en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la Turquie accueille l’Espagne. Les médias ibériques se passionnent pour le match dans le match entre Arda Güler et Lamine Yamal, les deux jeunes stars du Real Madrid et du FC Barcelone. Le milieu offensif turc des Merengue a été interrogé sur ce duel à distance et, surprise, il s’est montré très élogieux envers son rival catalan.

« Je lui souhaite le meilleur »

« Je ne suis pas surpris par ce que fait Lamine Yamal parce qu’il est très talentueux. Il va faire de son mieux pour nous mettre dans le pétrin demain. Mais nous avons aussi nos armes. Lamine et moi ne jouons pas au même poste, nos styles sont différents, donc ce ne serait pas juste de nous comparer. Mais il joue pour Barcelone et je joue pour le Real Madrid, donc je comprends que les gens essaient de le faire. Je lui souhaite le meilleur. »

Après Franco Mastantuono qui a déclaré sa flamme à Lionel Messi lors de sa présentation, cela fait un deuxième joueur du Real Madrid qui encense une star présente ou passée du FC Barcelone. Pas sûr que ça plaise à la direction merengue ou aux supporters…