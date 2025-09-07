FC Barcelone Mercato : Deco a identifié le successeur de Lewandowski et ce n’est pas Alvarez !

Alors que Robert Lewandowski arrive dans la dernière ligne droite de son contrat, Sport a révélé que la direction catalane ne prévoit pas de prolonger l’aventure avec le buteur polonais. Un départ semble inévitable, et Deco s’active pour préparer l’après.

🟥 Rumeur

L’annonce est tombée hier : Robert Lewandowski va quitter le FC Barcelone à la fin de la saison en cours. Les diriegants blaugrana n’ont pas prévu de prolonger son contrat et sont déjà à la recherche de son remplaçant. Contrairement aux rumeurs qui envoyaient le Barça sur la piste de stars comme Julián Álvarez ou Erling Haaland, Sport affirme que le club catalan aurait décidé de miser sur une solution interne, beaucoup plus réaliste sur le plan économique. Le nom qui ressort n’est autre que Ferran Torres.

Le joueur espagnol, souvent critiqué pour son irrégularité à son arrivée en Catalogne, a su renverser la tendance. Lors de la dernière saison, il avait déjà brillé en profitant de l’absence de Lewandowski pour enchaîner les titularisations, signant 19 buts toutes compétitions confondues. Depuis la reprise, il confirme son rôle de dynamiteur offensif avec deux réalisations en seulement trois journées de Liga.

Torres et le poids du 9 au Barça

Pour Deco, la logique est claire : pourquoi chercher à dépenser des sommes colossales pour un crack inaccessible, quand la solution existe déjà au sein de l’effectif ? Miser sur Ferran Torres permettrait au Barça de stabiliser son attaque, tout en investissant ailleurs pour renforcer un effectif qui doit rester compétitif en Liga et sur la scène européenne.

Reste à savoir si Hansi Flick validera ce choix stratégique. Torres a l’opportunité de se transformer en figure offensive centrale d’un Barça en reconstruction, mais il lui faudra confirmer sur la durée et assumer le poids d’un héritage lourd : celui du numéro 9 barcelonais.