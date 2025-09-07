Depuis le début de la saison de Liga, le Barcelonais Pedri est le milieu réussissant le plus de passes progressives et le plus de courses progressives. Son premier rival du Real Madrid en réalise entre deux et trois fois moins !

Depuis qu’Hansi Flick est arrivé au FC Barcelone, l’été dernier, il a concocté un programme diététique spécifique à Pedri qui porte ses fruits. Et cela change tout ! Car, jusque-là, le milieu de terrain était régulièrement blessé, ce qui l’empêchait d’avoir un gros impact sur le jeu catalan. Mais la saison dernière, il a quasiment joué tous les matches et, c’est tout sauf une coïncidence, le Barça a tout gagné en Espagne et a été à une décision arbitrale de se qualifier pour la finale de la Champions League.

Valverde, c’est deux à trois fois moins bien que Pedri

Après trois journées de Liga, cette saison, Pedri affiche un niveau de jeu toujours aussi élevé. La preuve : selon le compte X Data Foot, le Barcelonais est le milieu de Liga qui réussit le plus de passes progressives – soit des passes vers l’avant – (40) et le plus de courses progressives (18) ! Son plus proche rival madrilène est Federico Valverde et l’Uruguayen est très loin du compte ! Il n’a fait « que » 18 passes progressives, soit deux fois moins que le Catalan, et 5 courses progressives, donc trois fois moins !

Sachant que le FC Barcelone a un autre milieu dominant dans ses rangs en la personne de Frenkie De Jong, il devrait à nouveau donner beaucoup de fil à retordre à son rival séculaire !