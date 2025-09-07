Auteur du premier but des Pays-Bas contre la Lituanie ce dimanche, Memphis Depay est devenu le meilleur canonnier de l’histoire des Oranje.

Depuis juin et son doublé lors du carton contre Malte (8-0), Memphis Depay savait qu’il n’était plus qu’à un petit but d’inscrire son nom dans la grande histoire de la sélection des Pays-Bas. C’est chose faite depuis ce dimanche. Dès la 11e minute du match en Lituanie, l’ancien Lyonnais et Barcelonais a ouvert le score en reprenant de près un centre venu de la gauche de Cody Gakpo. C’est son 51e but en sélection néerlandaise, un de plus que Robin van Persie.

Il succède à van Persie, Kluivert et Bergkamp

Passé par l’OL entre janvier 2017 et 2021 puis par le FC Barcelone entre 2021 et 2023, Memphis Depay succède à quelques grands noms du football oranje, comme Dennis Bergkamp (37 buts) et Patrick Kluivert (40), précédents détenteurs du record de buts avant van Persie. Aujourd’hui aux Corinthians, où son aventure brésilienne ne se passe aussi bien qu’il l’espérait, Memphis Depay espère vivre un été ensoleillé avec les Pays-Bas du côté des Etats-Unis, du Canada et du Mexique pour la Coupe du monde 2026.