OL : Fonseca perd un titulaire en pleine forme avant le Stade Rennais ! 

Mauvaise nouvelle pour l’Olympique Lyonnais. Moussa Niakhaté a été contraint de quitter le rassemblement de sa sélection après une blessure au genou droit, survenue lors de la victoire du Sénégal face au Soudan vendredi (2-0) en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Coup dur pour l’OL à une semaine pile du périlleux déplacement à Rennes. Moussa Niakhaté a été contraint de quitter le rassemblement de sa sélection après une blessure au genou droit, survenue lors de la victoire du Sénégal face au Soudan vendredi (2-0) en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Remplacé à l’heure de jeu, le défenseur central de l’OL ne pourra pas disputer le prochain match du Sénégal contre la RD Congo lundi. Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise précise que « l’IRM a révélé que le joueur n’est pas apte à poursuivre le rassemblement », sans toutefois détailler la nature exacte de la blessure ni sa durée d’indisponibilité.

L’OL en attente d’informations complémentaires

Cette absence tombe mal pour l’OL, qui devra composer sans l’un de ses titulaires défensifs. Son indisponibilité pourrait pousser Fonseca à revoir sa composition si l’absence de Niakhaté pour aller à Rennes se confirmait ces prochains jours.

Si la durée de l’absence reste inconnue, le staff lyonnais devra anticiper un déficit défensif lors des prochaines rencontres de Ligue 1, tout en suivant de près l’évolution de l’état de santé de son international sénégalais.