L’ancien buteur de l’AS Monaco va relever un nouveau défi.

Direction la Turquie pour Wissam Ben Yedder. Passé par l’Iran la saison passé, à Sepahan, l’ancien buteur de l’AS Monaco était rentré en France. Il cherchait un club et il l’a trouvé.

Ben Yedder s’engage avec Sakaryaspor

Ben Yedder portera les couleurs du club turc de Sakaryaspor, en deuxième division. « Notre club a trouvé un accord avec Wissam Ben Yedder (35 ans). Nous lui souhaitons beaucoup de succès sous notre maillot Vert-Noir. Bienvenue Wissam Ben Yedder !», annonce en effet les Verts et Noirs, ce lundi. Ben Yedder avait inscrit 1 but en 6 matches joués en Iran.