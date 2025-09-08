L’ancien champion du monde a pris position contre le PSG dans l’affaire Ousmane Dembélé, taclé par Jérôme Rothen…

Il y a de grosses tensions entre le PSG et le staff de l’équipe de France depuis les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé contre l’Ukraine vendredi dernier, en Pologne. Les deux joueurs seront absents engtreun et deux mois, et Paris réclame un nouveau protocole avec plus de transparence pour l’utilisation de ses internationaux. Didier Deschamps est ciblée mais c’est la position du club parisien qui est pointée par Christophe Dugarry ce lundi soir.

Selon Dugarry, le PSG est « à côté de la plaque »

«Ils veulent tout maîtriser !, a déploré l’ancien marseillais, sur RMC. Ils ont déjà le nez dans la LFP et ils veulent maintenant avoir le nez dans la Fédé. Je suis à 100% derrière la FFF et Didier Deschamps. Quand on voit Nasser Al-Khelaïfi vanter la Coupe du monde des Clubs avec Infantino… Je comprends la déception du PSG, mais l’équipe nationale est au-dessus de tout. La manipulation du club est scandaleuse, cela n’est pas respectueux. Ils sont les seuls responsables de la surcharge de travail d’Ousmane Dembélé, ils sont à côté de la plaque». Jérôme Rothen a lui aussi défendu Deschamps. En pointant Dembélé… « Que les clubs s’en mêlent et protègent leurs joueurs, je le comprends, mais le seul responsable, c’est Dembélé, qui a approuvé son entrée. C’est facile de tomber sur Deschamps. On fait passer le médecin pour un tocard ».