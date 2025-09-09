L’arrivée de Marcus Rashford au FC Barcelone devait être l’un des gros coups de l’été mais quelques semaines seulement après son arrivée, le doute s’installe déjà autour de l’attaquant anglais.

Prêté avec une option d’achat d’un peu plus de 30 millions d’euros, Rashford représentait une opportunité intéressante pour le Barça, à condition de rapidement s’adapter. Mais force est de constater qu’en ce début de saison, rien ne se passe comme prévu. Transparent sur les pelouses de Liga, l’international anglais n’a pas encore pesé ni sur le jeu ni sur les statistiques, multipliant les prestations fades.

Le problème ne se limite pas au terrain. Selon Don Balon, Rashford peine à s’intégrer dans le vestiaire blaugrana. S’il n’est pas considéré comme un mauvais coéquipier, son incapacité à communiquer avec ses partenaires crée une barrière nette. Ne parlant pas un mot d’espagnol, l’ancien Mancunien se retrouve isolé. Seuls Raphinha et Jules Koundé, qui maîtrisent l’anglais, peuvent véritablement échanger avec lui. Pour le reste, tout se limite à des gestes et à des approximations. Un handicap majeur dans un collectif où la cohésion et la fluidité comptent énormément.

Rashford borduré dans le vestiaire du Barça !

Résultat : Rashford apparaît coupé du groupe, et son adaptation tourne déjà au casse-tête. Son langage corporel en dit long : tête baissée, peu de communication sur le terrain, et une difficulté manifeste à s’exprimer. Hansi Flick apprécie son professionnalisme et sa discipline, mais le coach allemand se retrouve face à un joueur qui, pour l’instant, ne parvient pas à exprimer son potentiel.

Dans un club comme le Barça, où la pression médiatique et sportive est permanente, ce retard à l’allumage inquiète. La comparaison avec d’autres joueurs étrangers récemment intégrés est inévitable : le temps joue contre lui. S’il ne parvient pas à hausser son niveau ni à surmonter la barrière de la langue, son aventure catalane pourrait vite tourner court. Et l’option d’achat, séduisante au départ, risque alors de rester lettre morte.