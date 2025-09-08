C’est la rumeur qui affole les réseaux sociaux ! Lamine Yamal, le prodige du FC Barcelone, serait en train de vivre un énorme coup dur en dehors des terrains. Selon des bruits insistants venus d’Argentine, Nicki Nicole aurait mis fin à sa relation avec le joyau espagnol… pour se rapprocher de Franco Mastantuono, nouveau joueur du Real Madrid.

Star de la scène musicale latine, Nicki Nicole n’a rien confirmé. Mais sur X, de nombreux messages affirment qu’elle aurait « changé de camp » et qu’elle serait désormais très proche du milieu offensif du Real Madrid. De quoi créer un véritable séisme chez les fans de Yamal, qui voient dans cette rumeur un énorme coup de poignard.

Pour oublier cette mésaventure, la star du FC Barcelone occupe son temps de manière inattendue… en jouant au basket ! Sur une vidéo partagée par El Chiringuito, on peut voir Yamal en train de s’illustrer sur un terrain… de basket, où il enchaîne les paniers avec une facilité déconcertante. Sa rapidité, sa coordination, son sens du placement et ses sourires montrent qu’il semble avoir déjà oublié sa rupture d’avec Nicki Nicole ! Tant mieux pour l’Espagne et le Barça !