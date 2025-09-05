Lamine Yamal largué par Nicki Nicole… pour un Madrilène ?
Louis Chrestian
5 septembre 2025

C’est la rumeur qui affole les réseaux sociaux ! Lamine Yamal, le prodige du FC Barcelone, serait en train de vivre un énorme coup dur en dehors des terrains. Selon des bruits insistants venus d’Argentine, Nicki Nicole aurait mis fin à sa relation avec le joyau espagnol… pour se rapprocher de Franco Mastantuono, nouveau joueur du Real Madrid.

La chanteuse aurait déjà tourné la page

Star de la scène musicale latine, Nicki Nicole n’a rien confirmé. Mais sur X, de nombreux messages affirment qu’elle aurait « changé de camp » et qu’elle serait désormais très proche du milieu offensif du Real Madrid. De quoi créer un véritable séisme chez les fans de Yamal, qui voient dans cette rumeur un énorme coup de poignard.

Yamal en pleine tourmente

À seulement 18 ans, Yamal est déjà une icône du Barça et de la Roja. Mais en coulisses, cette histoire de cœur pourrait bien perturber l’image du joueur, lui qui s’était affiché très complice avec la chanteuse ces derniers semaines.

