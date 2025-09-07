FC Barcelone : une légende de retour au Barça, Flick se frotte les mains !

C’est un retour aussi discret que symbolique : Thiago Alcantara, pur produit de la Masia et figure phare du Barça des années 2010, s’installe à nouveau du côté de la Ciutat Esportiva. Après avoir raccroché les crampons récemment, le maestro espagnol rejoint officiellement le staff d’Hansi Flick et incarne la volonté du FC Barcelone de privilégier la transmission et la continuité auprès de ses jeunes talents.

Hansi Flick officialise Alcantara comme nouvel adjoint

Le FC Barcelone veut marquer un nouveau départ sous l’égide d’Hansi Flick. Pour construire son encadrement, le technicien allemand a privilégié la proximité et l’expérience « maison » en intégrant définitivement Thiago Alcantara à son équipe d’adjoints. Cette arrivée s’inscrit dans la continuité d’une courte période d’observation durant l’été 2024, où Alcantara avait déjà épaulé Flick pendant un mois, avant qu’une contrainte administrative ne force son retour en Angleterre jusqu’à la fin de l’année.

À présent pleinement libéré de toute obligation, l’ancien stratège de 34 ans renoue avec son club formateur : un signal fort pour toute une génération qui a grandi avec ses passes ciselées et sa justesse technique. L’annonce de ce recrutement vient clore un chapitre express entre Angleterre et Catalogne et s’offre comme une transition naturelle : dès la dernière saison, Alcantara préparait déjà sa reconversion en côtoyant le groupe professionnel.

Habitué aux grandes affiches, passé par le Bayern Munich et Liverpool après ses 101 matchs sous le maillot blaugrana, Alcantara s’intègre à un staff renouvelé, avec la perspective d’établir plus de liens entre la direction sportive et les joueurs. Voir comment Alcantara rejoint le staff technique du FC Barcelone.

Un retour à la Masia pour une nouvelle mission auprès des joueurs

Barcelonais depuis l’adolescence, formé à la Masia, Thiago incarne la réussite du modèle catalan : formation d’élite, intelligence de jeu, leadership naturel. Son clap de fin comme joueur s’est mué en ouverture immédiate d’un nouveau chapitre, à la croisée des générations. Désormais, il jouera un rôle d’interface privilégiée avec les éléments hispanophones du vestiaire, mettant à profit ses qualités relationnelles et sa parfaite connaissance de l’environnement local.

Ce positionnement au cœur du vestiaire n’est pas anodin. Flick avait lui-même salué, dès son premier passage, l’apport humain et tactique d’un Alcantara déjà tourné vers le collectif. Comme l’a résumé le club catalan, ce relais entre le terrain et le staff répond à un vrai besoin : amplifier la voix technique, rassurer les plus jeunes et incarner l’excellence pour ceux qui rêvent d’un destin à la catalane. Le tout dans un effectif résolument tourné vers un nouvel élan avec le retour de figures emblématiques.

L’ex-international espagnol (46 sélections), vainqueur de tout ou presque sur la scène européenne, apporte en prime une profondeur de vécu peu commune : ses 487 matchs pros et ses titres glanés dans trois grands championnats le placent en modèle naturel. Désormais membre à part entière du staff, il incarne la volonté du club de bâtir sur ses racines pour préparer le futur. Retrouvez son profil complet sur France Football.