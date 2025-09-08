FC Barcelone : Marcus Rashford, déjà l’erreur de casting ?
FC Barcelone : Marcus Rashford, déjà l'erreur de casting ?

Louis Chrestian
8 septembre 2025

L’histoire entre Marcus Rashford et le FC Barcelone commence déjà à sentir la poudre. Recruté en prêt pour insuffler un second souffle à l’attaque catalane, l’ailier anglais peine à convaincre en ce début de saison, malgré l’espoir qu’il suscitait lors de son arrivée. Premiers doutes, regards critiques et impatience qui grandit à Barcelone comme en Angleterre : le pari Rashford est-il en train de tourner court ?

Un pari risqué pour le Barça cet été

L’été a été mouvementé au Barça. Après des tentatives avortées sur d’autres profils offensifs, les dirigeants ont opté pour Rashford, fraîchement relancé à Aston Villa après son passage compliqué à Manchester United. À la clé, deux buts et cinq passes décisives en quatorze matches en Premier League : pas de quoi faire rêver, mais suffisant pour miser sur sa capacité à briller aux côtés de cadres comme Lewandowski ou Raphinha.

L’objectif affiché était limpide : apporter de la profondeur et de la créativité à une ligne d’attaque orpheline de solutions après les échecs dans les dossiers Williams et Diaz. Hansi Flick, nouvel entraîneur catalan, avait alors misé gros sur la polyvalence et la vitesse de Rashford pour réveiller une équipe à la recherche d’automatismes offensifs.

Des débuts qui inquiètent déjà le club

Si la pré-saison avait permis d’apercevoir un Rashford revigoré et assez impliqué, la phase de compétition a tout de suite douché les maigres enthousiasmes. En trois rencontres de Liga, dont une titularisation face à Levante, l’Anglais peine à laisser une empreinte. Ni but, ni passe décisive : le compteur reste désespérément bloqué, tout comme sa capacité à peser dans les moments chauds.

Malgré la confiance affichée publiquement par Hansi Flick qui voit en Rashford « un joueur capable d’offrir des solutions sur l’aile », les chiffres sont formels : 94 minutes jouées, zéro statistique significative… L’écart entre l’attente et la réalité grandit au fil des semaines. Dans un club déjà exposé à une pression constante, la patience s’effrite.

Marcus Rashford sévèrement jugé en Angleterre

Le malaise Rashford ne s’arrête pas aux frontières de la Catalogne. En sélection anglaise, le joueur n’a pas su profiter d’un match considéré comme abordable face à Andorre pour inverser la tendance. Ses 68 minutes passées sur le terrain ont été marquées par une occasion manquée et une prestation globalement jugée fade par la presse britannique.

Les tabloïds se montrent sans indulgence, soulignant ses statistiques déclinantes et ses difficultés à retrouver l’explosivité qui faisait sa renommée. Même les soutiens – à l’image du sélectionneur Thomas Tuchel – peinent à masquer les doutes. Depuis plusieurs saisons, Rashford alterne coups d’éclat et passages à vide, et la trêve internationale n’a visiblement pas permis d’amorcer le rebond espéré.

Déjà des doutes sur son avenir à Barcelone

Outre-Pyrénées, la presse catalane commence à s’interroger sur le bien-fondé de ce pari. L’hypothèse d’un retour anticipé en Angleterre s’invite même dans les discussions, preuve que le crédit accordé à Rashford semble déjà s’amenuiser. Barcelone n’a pas le luxe du temps et la concurrence s’annonce rude avec des joueurs comme Raphinha, dont la montée en puissance constitue un signal fort pour la hiérarchie offensive du club.

Dans ce contexte tendu, la marge d’erreur s’amenuise pour Rashford. Malgré un discours officiel rassurant, il devra rapidement justifier la confiance placée en lui, sous peine de voir ses minutes se réduire au fil de la saison. Ligue des champions, rythme imposé, concurrence interne : l’Anglais doit désormais réagir, sous peine de cristalliser la désillusion.

Le FC Barcelone sait que pour viser les sommets, il lui faudra compter sur un Rashford à son meilleur niveau, capable de sublimer l’attaque aux côtés des cadres. Le club et ses supporters attendent désormais une métamorphose après la trêve, avec l’espoir que le pari ne s’avérera pas définitivement perdant.

