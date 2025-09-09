Rien ne va plus pour Ronald Araujo au FC Barcelone : le défenseur uruguayen voit sa situation se dégrader à vitesse grand V au point d’envisager un départ au mercato hivernal.

Supplanté par Eric García et Andreas Christensen lors du déplacement à Vallecas (1-1), avant la trêve internationale, Ronald Araujo n’a pas quitté le banc de touche. Le défenseur uruguayen traverse l’un des moments les plus compliqués de sa carrière blaugrana. Au point que son avenir pourrait s’écrire loin du Barça dès le prochain mercato d’hiver.

Malmenés en seconde période, les hommes de Hansi Flick s’en sont sortis avec un nul (1-1) flatteur, uniquement grâce aux arrêts décisifs de Joan García et au sérieux défensif de la paire inédite Christensen-Eric García. Les deux centraux ont impressionné par leur lucidité, leur capacité à couper les trajectoires et à ressortir le ballon proprement, malgré un collectif globalement en difficulté. Une prestation qui fait mal à Ronald Araujo.

Car depuis le début de la saison, l’Uruguayen peine à convaincre. Ses limites techniques, notamment dans la relance, ont sauté aux yeux. Placé aux côtés de Pau Cubarsí, il a montré une incompatibilité criante, ralentissant la construction et mettant régulièrement son jeune partenaire en difficulté. Ce déficit de qualité balle au pied a fini par lui coûter sa place, Flick préférant miser sur un duo plus rassurant dans la maîtrise.

Araujo sur le départ cet hiver ?

La conséquence est claire : Don Balon assure qu’Araujo n’est plus intouchable. Pire, il pourrait glisser dans la hiérarchie jusqu’au rôle de quatrième choix, derrière Cubarsí, Christensen et Eric. Un statut inimaginable il y a encore quelques mois, tant le natif de Rivera incarnait la nouvelle génération de cadres du Barça.

Si la tendance se confirme, le mercato d’hiver pourrait être décisif. Des rumeurs circulent déjà autour d’un possible départ, d’autant que plusieurs clubs anglais et italiens suivent toujours le profil d’Araujo. Le Barça, qui cherche à assainir ses finances, pourrait ne pas fermer la porte si une offre conséquente arrivait en janvier. Flick, de son côté, ne retiendrait pas un joueur devenu remplaçant et dont le profil ne colle pas à son projet de jeu basé sur la relance courte et la maîtrise collective. Rien n’est encore acté, mais une chose est sûre : Araujo joue gros dans les prochaines semaines.