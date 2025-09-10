Real Madrid : les stats sacrent les Merengue en Liga devant le FC Barcelone !

L’Observatoire du football a publié une étude statistique qui annonce le sacre du Real Madrid en Liga cette saison devant le FC Barcelone.

Dans son courrier mensuel, l’Observatoire du football publie une étude sur les sacres dans les grands championnats. Des projections basées sur des statistiques pointues prenant en compte des « variables sportives, économiques et démographiques » selon le CIES. S’il n’y a pas vraiment de surprise en Ligue 1, en Premier League et en Bundesliga, où le Paris Saint-Germain, Liverpool et le Bayern Munich devraient être sacrés, ce n’est pas le cas en Liga.

40,6% de chances de voir le Real Madrid sacré

L’Observatoire du football voit le Real Madrid champion d’Espagne avec 40,6% de chances, devant le FC Barcelone (29,6%) et l’Atlético Madrid (22,1%). Une large avance, donc, pour les Merengue, pourtant loin d’être au point en ce début de saison, même s’ils comptent déjà deux longueurs d’avance sur les Blaugranas après avoir remporté leurs trois premiers matches. Sans doute que le fait qu’aucun club n’ait réussi à remporter deux fois de suite la Liga ces dernières années a pesé dans cette étude.

Dans la même étude, le CIES dévoile que le vainqueur de la Champions League devrait être… Liverpool, devant Arsenal et le PSG !