Trois joueurs du FC Barcelone, Pedri, Raphinha et Yamal, peuvent espérer décrocher le Ballon d’Or 2025. En attendant, le premier nommé a déjà été récompensé par la Liga pour son but au mois d’août.

C’est fin septembre que l’on saura qui est le Ballon d’Or 2025. Neuf Parisiens prétendent au sacre suprême, avec Ousmane Dembélé en chef de file, contre trois du FC Barcelone. Lamine Yamal étant l’autre grand favori de l’élection. Le jeune ailier espagnol est soutenu sans réserve par la presse de son pays et ne manque jamais une occasion de clamer ses envies de sacre, notamment à travers ses célébrations, puisqu’il mime un couronnement. Mais en attendant, c’est Pedri qui a décroché une première récompense cette saison.

Son but à Levante sacré plus beau de Liga en août

Le petit milieu de terrain vient de voir son but sur le terrain de Levante (3-2) désigné plus beau du mois d’août ! C’était lors de la 2e journée de Liga. La seconde période venait de débuter, les locaux menaient 2-0. Trouvé dans l’axe à 25 mètres des cages adverses, Pedri a contrôlé tranquillement le ballon et, voyant qu’il n’était pas attaqué, a envoyé une mine sans élan dans la lucarne du gardien de Levante ! Le but de la révolte pour les Blaugranas, finalement vainqueurs 3-2 au terme d’une mi-temps très aboutie.

Ce premier sacre pour Pedri devrait en appeler d’autres car le milieu de terrain, débarrassé de ces blessures qui lui ont empoisonné l’existence lors des saisons 2022-23 et 2023-24, est totalement épanoui. Son niveau de jeu n’a jamais été aussi élevé, aussi impressionnant et, en plus, il est de plus en plus présent à la finition.