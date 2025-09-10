Lionel Messi n’a jamais véritablement dit adieu au Camp Nou et son ombre plane encore sur le FC Barcelone. À l’horizon 2026, la légende argentine pourrait surprendre en jouant un rôle clé… loin du terrain.

Une élection présidentielle sous le signe de Messi

2026 sera une année charnière en Catalogne. Les socios éliront le prochain président du FC Barcelone, un rendez-vous crucial pour l’avenir institutionnel et symbolique du club. Joan Laporta, figure emblématique de la direction blaugrana, ambitionne de prolonger son mandat. Cette bataille électorale pourrait prendre une tout autre dimension si Lionel Messi apportait publiquement son soutien au dirigeant sortant. Un geste fort qui marquerait l’histoire du Barça.

Laporta et Messi, un rapprochement attendu

Les rumeurs d’un rapprochement entre Laporta et Messi se sont récemment concrétisées. Le clan du président catalan aurait déjà contacté le numéro 10 pour discuter d’une implication, même indirecte, à l’occasion de la campagne électorale. Messi, aujourd’hui à l’Inter Miami CF, n’a pas tiré un trait sur son histoire barcelonaise, ni sur ses liens indéfectibles avec ses anciens supporters. S’il n’a pris aucune décision pour l’instant, il n’a pas non plus opposé de refus, laissant planer le suspense autour de son éventuelle participation à ce moment symbolique pour la vie du club.

Messi, pas de retour sur la pelouse mais un rôle majeur en coulisses

Le scénario d’un come-back sportif est écarté. Ici, il est question d’influence, de mémoire et d’un dernier hommage. Plusieurs pistes sont évoquées par les proches : un soutien public de Messi à Laporta, une présence symbolique lors des événements de campagne ou une place honorifique au sein de l’organigramme. Le but ? Offrir au Barça une figure charismatique, catalyseur d’émotion et d’unité. Cette alliance raconterait autant l’histoire du Barça que celle de son plus grand ambassadeur.

Pour Laporta, bénéficier de l’appui de Messi, c’est s’assurer le soutien du cœur blaugrana et rallumer la flamme auprès des fans. Côté Messi, il s’agirait de tourner la page dignement, là où tout a commencé…

La ferveur des socios, toujours en attente de retrouvailles

Le départ de Messi en 2021, sans adieux au Camp Nou, reste une blessure chez les supporters catalans. À 38 ans, le champion continue de briller sous d’autres cieux, mais jamais le lien avec Barcelone ne s’est vraiment rompu. Un retour, même institutionnel, comblerait ce vide et offrirait à la légende un ultime salut fervent.