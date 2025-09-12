La chanteuse argentine a démenti les rumeurs affirmant qu’elle s’était séparée de Lamine Yamal. Elle jure être toujours en couple avec l’idole du FC Barcelone.

Les choses vont très vite dans la presse people, aussi vite que dans le football ! Le 24 août, Lamine Yamal dévoilait au grand jour sa relation avec Nicki Nicola, à qui il souhaitait un joyeux anniversaire en posant à ses côtés, la main posée la taille. Les médias spécialisés se sont emparés de cette histoire et les rumeurs ont commencé à fleurir, certaines bien farfelues, comme le fait que la rappeuse avait déjà largué l’idole barcelonaise pour sortir avec son compatriote Franco Mastantuono, tout juste arrivé au Real Madrid.

Elle se dit très heureuse avec Yamal

Un Clasico pour le cœur de la belle Argentine ? Pas du tout ! Lors d’une soirée mode à Barcelone, Nicki Nicole a confirmé à un média espagnol qu’elle était toujours en couple avec Lamine Yamal. Elle se dit « très amoureuse, très heureuse et très satisfaite ». L’ailier lui apprend même des mots en catalan, dont « T’estimo », qui signifie « Je t’aime ». Enfin, interrogée sur ce qu’elle attend d’une relation amoureuse, elle a répondu « du plaisir, de la sincérité et de l’affection », assurant que Yamal lui apportait tout cela.

Tout va donc pour le mieux entre Lamine Yamal et Nicki Nicole, un couple aussi jeune que tendance sur lequel la presse people a jeté son dévolu !