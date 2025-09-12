À la veille du déplacement du Real Madrid à Anoeta pour affronter la Real Sociedad, Xabi Alonso était présent en conférence de presse. L’occasion d’aborder différents sujets, dont l’état de certains joueurs mais également celui de Kylian Mbappé, qui sort d’une très bonne trêve avec l’équipe de France.

Côté infirmerie, Xabi Alonso a donné des nouvelles rassurantes de deux cadres : « Eduardo (Camavinga), s’il n’y a pas de contretemps, pourra bientôt figurer dans la liste, il a déjà reçu le feu vert médical. Ferland (Mendy), lui, en a encore pour quelques semaines. » Il a aussi évoqué l’état de forme de ses Brésiliens : « Militão, après une longue blessure, quand il joue, il joue à un bon niveau. Rodrygo va de mieux en mieux chaque jour et Endrick n’en a plus pour longtemps. Je ne pense pas qu’il arrivera très souvent que les quatre soient indisponibles en même temps. Si ça arrive, ils seront les bienvenus, mais je crois qu’Ancelotti les rappellera. »

Alonso s’est également attardé sur le rôle croissant de Kylian Mbappé dans le vestiaire madrilène : « Il est dans un bon moment, pas seulement sur le plan footballistique mais aussi en termes de personnalité. Il aborde cette deuxième saison avec beaucoup d’envie. On le voit assumer ce rôle au quotidien. Si nous voulons créer un noyau fort dans le vestiaire, il faut partager cela et poser les bases jour après jour. Kylian est fondamental et nous avons besoin de lui. »

Mastantuono retenu par le Real lors du Mondial U20

En parallèle, Alonso a évoqué le match : « La visite à Anoeta est toujours exigeante. C’est contre un bon adversaire, et heureusement tout le monde est revenu en bonne forme. Nous espérons pouvoir nous entraîner tous ensemble et pour demain, nous avons envie de repartir après la trêve », mais aussi la possibilité d’aligner son trio offensif de luxe Vinicius, Mbappé et Rodrygo. « Oui, ils peuvent jouer. Ils ont beaucoup joué ensemble l’an dernier et peuvent le refaire, selon le match et les autres joueurs. Ce n’est pas quelque chose d’exclu. Le fait que nous ne l’ayons pas fait récemment ne veut rien dire. Parfois, on tire des conclusions définitives trop vite. Un peu plus de calme. »

Enfin, le technicien a tranché concernant le jeune Franco Mastantuono, convoité pour le Mondial U20 avec l’Argentine : « Si cela dépend de nous, il reste avec nous. »