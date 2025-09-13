Entraîneur de Kylian Mbappé la saison dernière au Real Madrid, Carlo Ancelotti s’est livré franchement sur sa relation avec l’attaquant de l’équipe de France.

Après quatre saisons passées au Real Madrid, Carlo Ancelotti a rejoint la sélection nationale brésilienne. Lors de ses deux passages au sein du club espagnol, Ancelotti a appris à travailler avec des joueurs d’exception, à tirer le meilleur de chacun, et à orchestrer un collectif performant tout en respectant l’égo et la personnalité de stars, à l’image de Kylian Mbappé, arrivé à l’été 2024. Interrogé par L’Équipe sur la gestion du prodige français, Ancelotti a livré un témoignage révélateur de sa méthode.

« Est-ce facile d’entraîner Mbappé ? Très facile. En un an, Mbappé ne m’a jamais rien demandé, ni de tirer les penalties, ni de jouer, ni de ne pas jouer, ni de frapper les coups francs… Rien. Il s’est toujours bien comporté, avec beaucoup d’humilité. Et il a signé une saison de très haut niveau d’un point de vue personnel, avec 44 buts. Je crois que sa deuxième saison sera meilleure parce qu’il est adapté et ses partenaires le connaissent bien. »

Mbappé, un avant-centre

Sur la question du positionnement de Mbappé en pointe, Ancelotti reste fidèle à sa vision tactique, qui a largement façonné le succès madrilène ces dernières années : « À mes yeux, Mbappé est un avant-centre. C’est là qu’il exprime le mieux ses qualités. Il est rapide, technique, adroit, capable d’enchaînements fulgurants dans des petits espaces. Il faut donc qu’il soit proche du but. Sur un côté, il aura les mêmes qualités, bien sûr, mais il marquera moins je pense. L’intensité dans le foot a encore augmenté ces dernières saisons et l’exigence physique de ceux qui jouent sur un côté est beaucoup plus élevée qu’il y a encore quelques années. On demande toujours plus d’efforts à ceux qui évoluent sur le côté. Pour Mbappé, il est donc préférable d’être en pointe. »

Cette logique tactique, appliquée lors de son premier passage au Real Madrid (2013-2015) avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema, souligne la capacité d’Ancelotti à positionner ses stars là où elles peuvent maximiser leur impact, tout en équilibrant l’exigence physique et le rendement collectif. En attendant, Mbappé signe un début de saison canon, avec 4 buts et 1 passe décisive en 4 matchs de Liga, plus 2 buts et 1 passe dé lors de la dernière trêve avec l’équipe de France.