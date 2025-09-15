Toujours blessé au pubis, Lamine Yamal ne devrait pas participer au match du FC Barcelone à Newcastle en Champions League jeudi. Il est également douteux pour Getafe dimanche.

Marca vient de publier à l’instant une information qui va décevoir tous les supporters du FC Barcelone : à moins d’un miracle, Lamine Yamal ne participera pas au choc à Newcastle jeudi soir en Champions League. L’ailier droit, qui a déjà manqué le carton contre Valence (6-0) dimanche, ressent encore des douleurs au niveau du pubis. Ce lundi, il ne s’est pas entraîné avec ses partenaires, restant en salle pour faire des exercices individuels.

Le Barça veut vraiment le ménager

Ce nouveau forfait, qui pourrait être suivi d’un troisième avec Getafe dimanche, ne va pas calmer Hansi Flick, qui ne comprend pas pourquoi le sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, a fait jouer son joyau lors des deux matches de la trêve internationale. Le staff blaugrana craint évidemment qu’à force de trop tirer sur la corde, Yamal se blesse gravement, comme cela a pu arriver à Pedri, par exemple, à son arrivée en Catalogne. D’ailleurs, la Fédération a répondu aux attaques de Flick en expliquant que l’ailier avait donné son feu vert pour jouer les deux rencontres et que, pour elle, il n’y a aucun problème…

Quoi qu’il en soit, le Barça devra faire sans Yamal à Saint-James Park. L’option la plus probable pour le remplacer est Raphinha, Marcus Rashford prenant le couloir gauche. Roony Bardghji a été tenté à droite dimanche face à Valence et n’a pas convaincu.