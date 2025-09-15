Revue de presse espagnole : Flick s’explique pour Raphinha, le vestiaire du Real en furie avant l’OM

Voici la revue de presse espagnole en date du lundi 15 septembre 2025. Au menu : la démonstration du FC Barcelone contre Valence (6-0) et les préparatifs du Real Madrid avant l’OM.

SPORT : « Fiesta au Johan »

Sport s’est régalé devant la démonstration du FC Barcelone contre Valence hier en Liga (6-0). Hansi Flick a expliqué pourquoi Raphinha était remplaçant avant son doublé : « C’était notre décision. Nous l’avons prise, et c’est ce que nous faisons. Roony a fait d’excellents entraînements, et son mental et son attitude sont absolument fantastiques. Et bien sûr, Rafa et Araujo sont de retour d’un long voyage. Voilà pourquoi. »

MUNDO DEPORTIVO : « Récital »

Même sans Lamine Yamal, blessé, le Barça a atomisé Valence et parfaitement préparé ses grands débuts contre Newcastle en Ligue des Champions. On notera le retour de Marc Bernal, de retour après une blessure d’un an et auteur d’une passe décisive pour Robert Lewandowski.

AS : « Triste final »

As ne se remet pas de la fin de la Vuelta, bloquée à Madrid par les protestations propalestiniennes. Dans le même temps, la prestation de Fermin Lopez hier a ébloui le FC Barcelone.

MARCA : « La fin que personne ne voulait »

Si la dernière étape de la Vuelta reste en travers de la gorge de l’Espagne, Marca affirme que les décisions arbitrales dirigées contre le Real Madrid commencent à agacer en interne. Le rouge dont a écopé Dean Huijsen aurait mis le vestiaire sens dessus-dessous.