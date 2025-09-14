Ce dimanche, le FC Barcelone a pulvérisé Valence en gagnant 6-0 devant 6000 supporters au sein du modeste stade Johan-Cruyff.

Dans cette rencontre entre le Barça et Valence, le Barça ouvrait le score à la 29e minute grâce à Fermin Lopez. Pau Cubarsi déclenchait l’offensive catalane par une longue ouverture dans l’axe, déviée du pied par Ferran Torres. Lopez, lancé sur la gauche de la surface, éliminait Agirrezabala d’un tir croisé du droit à mi-hauteur.

Une seconde période à cinq buts

Peu après la reprise, Raphinha doublait la mise (53e). Marcus Rashford envoyait un centre rentrant vers le second poteau que José Copete laissait filer, et Raphinha surgissait pour tromper Agirrezabala d’une reprise croisée du droit. À la 56ᵉ minute, Fermin Lopez frappait un missile pour le 3-0. Marc Casado amorçait l’offensive et lançait Fermin dans l’axe, qui envoyait un tir limpide et tendu du gauche que le gardien ne pouvait que dévier légèrement.

Raphinha creusait encore l’écart à la 66ᵉ minute. Lancé en profondeur par l’omniprésent Fermin Lopez, il profitait d’une intervention aérienne manquée de José Luis Gaya pour armer une demi-volée du gauche, laissant Agirrezabala sans réaction. À la 76ᵉ minute, Robert Lewandowski scellait la manita du Barça. Dani Olmo le servait dans l’intervalle. Lewandowski ratait légèrement son contrôle mais logeait son tir du droit sous la barre. Enfin, à la 86ᵉ minute, Lewandowski marquait de nouveau après un caviar de Marc Bernal. Il éliminait ensuite Agirrezabala et terminait d’un piqué croisé du droit.

Avec cette victoire écrasante 6-0, le Barça passe 2e (10 points) et recolle au Real Madrid, à quelques jours de son match face à Newcastle en Ligue des Champions (jeudi, 21h).