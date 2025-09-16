Revue de presse espagnole : le Real se renforce avant l’OM, coup dur pour Yamal au FC Barcelone !

Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 16 septembre 2025. Au menu : le retour de Jude Bellingham au Real Madrid et la santé chancelante de Lamine Yamal au FC Barcelone.

AS : « Recrue de Champions »

Le retour inattendu de Jude Bellingham dans le groupe du Real Madrid pour affronter l’OM a surpris tout le monde même si l’international anglais devrait débuter sur le banc. Tout comme Eduardo Camavinga, absent depuis avril dernier.

MARCA : « La Champions de Mbappé »

Marca semble persuadé que Kylian Mbappé sera le héros de cette Ligue des Champions sous le maillot du Real Madrid. L’international tricolore sera très attendue ce soir au Bernabeu face à l’OM (21h).

SPORT : « Fermin, qu’il est bon que tu restes ! »

Sport se frotte les mains à l’idée de voir Fermin Lopez régaler cette saison au FC Barcelone après avoir été proche de rejoindre Chelsea durant le mercato estival. Le retour annoncé du Barça au Camp Nou fin septembre a fait son effet en Catalogne.

MUNDO DEPORTIVO : « Triple double »

Sans Lamine Yamal, le Barça a prouvé devant Valence qu’il pouvait être galactique. Il le faudra puisque l’ailier espagnol sera absent plus longtemps que prévu. « Yamal va mieux, mais il n’est pas encore complètement rétabli, explique MD. Le sentiment général est qu’il ne sera pas en mesure de jouer pour Newcastle. Il faudra attendre de voir comment il progresse, mais la situation s’annonce difficile. Il faudrait un petit miracle. »