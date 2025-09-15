Après des mois de privation, le FC Barcelone retrouvera enfin le Camp Nou pour deux rendez-vous très attendus. Les Catalans y affronteront la Real Sociedad, puis le PSG le mercredi 1er octobre prochain en Ligue des Champions.

Grande nouvelle au FC Barcelone : le Camp Nou va enfin être disponible ! « Le Barça jouera contre la Real Sociedad et le PSG au Camp Nou. La prochaine journée de championnat, contre Getafe, aura lieu au Johan Cruyff », a lancé José Alvarez cette nuit dans l’émission El Chiringuito.

Depuis plusieurs mois, le stade blaugrana est en chantier pour moderniser ses infrastructures : nouvelles tribunes, amélioration des zones VIP, optimisation de l’éclairage et des écrans géants, ainsi que des travaux pour renforcer la sécurité et le confort des spectateurs. Cette rénovation, qui a obligé le club à jouer ses matches à domicile sur des terrains alternatifs, avait modifié l’ambiance habituelle et privé les joueurs de leur fameux « douzième homme. »

Le retour au Camp Nou marque donc une étape symbolique et stratégique pour Hansi Flick et ses joueurs, qui espèrent profiter pleinement de l’avantage de leur enceinte pour ces deux confrontations importantes. Avant ces échéances, la prochaine journée de Liga réserve un déplacement au Johan Cruyff Stadium contre Getafe. Ce match servira de répétition et permettra de peaufiner l’équilibre de l’équipe avant de retrouver le Camp Nou et ses milliers de supporters.