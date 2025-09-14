Real Madrid : Kylian Mbappé est redevenu irrésistible, la Liga sous son emprise
Laurent Hess
14 septembre 2025

La star du FC Barcelone va rater le match contre Valence et cela fait enrager le Barça, qui pointe du doigt la fédération espagnole…

Même s’il a largement alimenté les polémiques cet été, Lamine Yamal répond sur la pelouse avec déjà 2 buts et 3 passes décisives cette saison, marquant ou créant plus de 70% des buts du FC Barcelone. Mais une mauvaise nouvelle le concernant est tombée hier avec l’annonce de son forfait ce dimanche contre Valence à cause d’une gêne au pubis. Une situation qui n’arrange pas le Barça, qui a déjà perdu Frenkie de Jong lors de la dernière trêve internationale, et qui n’a pas du tout plu à son entraîneur Hansi Flick. « Lamine Yamal a rejoint l’équipe nationale alors qu’il souffrait et n’a pas pu s’entraîner. On lui a donné des analgésiques pour qu’il puisse jouer. Ils avaient au moins trois buts d’avance à chaque match, et il a joué 73 et 79 minutes, et entre les matches, il ne pouvait pas s’entraîner. Ce n’est pas prendre soin du joueur. Je suis mécontent », a indiqué le technicien allemand en conférence de presse.

Flick en colère

Mundo Deportivo assure que le staff de la Roja avait connaissance des douleurs persistantes de Lamine Yamal, au point de lui administrer une injection d’analgésique pour les atténuer. Le Barça aurait même reçu l’assurance qu’une politique de « risque zéro » serait appliquée si les gênes persistaient, mais Yamal a tout de même participé aux victoires en Bulgarie (0-3) et en Turquie (0-6). Et depuis son retour au Barça, ill n’a pas été capable de terminer une seule séance d’entraînement complète, les examens médicaux ayant confirmé sa blessure. De quoi mettre Flick dans une colère qui n’est pas sans rappeler celle du PSG à l’encontre de la FFF suite à la récente blessure d’Ousmane Dembélé avec l’équipe de France.

