Et si Roberto De Zerbi jouait la carte de l’audace au Bernabéu ? Face au Real Madrid en Ligue des champions, le coach de l’OM pourrait surprendre en titularisant Igor Paixao sur l’aile gauche.

Un surprise de taille dans le onze de l’OM à Madrid ? Selon La Chaîne L’Équipe, Igor Paixao a des chances de faire partie des titulaires face au Real en Ligue des Champions (21h). Percutant et imprévisible, le Brésilien a uraitconvaincu à l’entraînement et s’impose peu à peu comme une solution crédible dans la rotation offensive de l’OM. Il pourrait même débuter la rencontre, au détriment de Timothy Weah, annoncé un temps favori pour occuper le couloir gauche.

Autour de lui, l’OM retrouve aussi des cadres importants. Ménagés vendredi contre Lorient (4-0) après leur retour tardif de sélection, les Argentins Geronimo Rulli et Leonardo Balerdi réintègrent le onze. Une évidence pour le gardien, moins pour le défenseur, qui profite surtout du forfait de Nayef Aguerd, resté à Marseille après avoir été touché à la tête vendredi. Balerdi devra se montrer à la hauteur dans ses duels avec Vinicius et Rodrygo, sous peine de mettre son équipe en difficulté.

Aubameyang fer de lance de l’OM

En revanche, Hamed Junior Traoré manquera bien à l’appel. Le milieu offensif ivoirien, blessé à une cuisse, laisse un vide dans l’animation. Amine Gouiri, victime d’un choc vendredi, est quant à lui opérationnel et devrait figurer sur le banc, prêt à entrer en cours de match.

Mais tous les regards se tourneront surtout vers Pierre-Emerick Aubameyang, incontournable en pointe. Le Gabonais incarne l’expérience et l’efficacité de l’OM en Coupe d’Europe. À ses côtés, l’hypothèse Paixao intrigue et excite déjà les supporters marseillais. Car si De Zerbi décidait vraiment de lancer son jeune Brésilien d’entrée, ce serait un signal fort : celui d’une équipe qui ose défier le Real Madrid sans complexe, avec ses armes, même les plus inattendues.