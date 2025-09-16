En conférence de presse, le capitaine de l’OM, Leonardo Balerdi, a été interrogé sur les possibles retrouvailles avec Kylian Mbappé, qui lui a fait des misères au temps où il jouait au PSG.

Ce soir, l’Olympique de Marseille passera un sacré baptême du feu du côté du Bernabeu, pour ses retrouvailles avec la Champions League. Ce sera sans Nayef Aguerd, qui suit un protocole de commotion cérébrale après son choc à la tête survenu contre Lorient (4-0) vendredi. Cette absence devrait entraîner le retour dans le onze de Leonardo Balerdi, qui connaît un début de saison très décevant.

« C’est spécial de jouer ici, l’histoire du Real en C1… »

Le défenseur central argentin était présent en conférence de presse lundi soir. Il a notamment été interrogé sur de possibles retrouvailles avec Kylian Mbappé, qui lui a fait des misères lorsqu’il jouait au PSG. Balerdi a reconnu le talent du natif de Bondy, sans pour autant le désigner comme le meilleur joueur du monde : « Pour moi, c’est Messi tant qu’il n’arrête pas de jouer au foot. Mais Mbappé est un des meilleurs au monde, il l’a démontré pendant des années. Il a un grand niveau ».

Leonardo Balerdi a aussi fait part de son excitation à l’idée de retrouver une compétition quittée en 2023 par une élimination frustrante lors du tour de poules : « On est vraiment excités. On voulait vraiment jouer la C1, toute l’équipe voulait jouer la compétition. On est content d’être ici et de jouer. Le Bernabeu, c’est un stade différent, spécial. On va essayer de mettre en place ce qu’on a travaillé. C’est un contexte spécial, la Ligue des champions, mais on se concentre sur nous, notre jeu. Quand je suis venu ici, j’ai pensé à ma trajectoire de carrière. C’est spécial de jouer ici, l’histoire du Real en C1… Mais c’est seulement un match sur notre chemin en Ligue des champions. On doit se concentrer sur notre jeu et contrôler les autres aspects ».