Stade Rennais, OM : Mandanda a déjà rebondi !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Stade Rennais, OM : Mandanda a déjà rebondi !

Steve Mandanda, lors du dernier match de sa carrière, avec Rennes, au Vélodrome.
Raphaël Nouet
15 septembre 2025

Retraité depuis la semaine dernière, Steve Mandanda ne sera pas resté longtemps inactif. L’ancien gardien de l’OM et du Stade Rennais se lance dans la carrière de consultant.

Habituellement, quand un footballeur prend sa retraite, il prend quelques mois pour profiter de sa famille ou se prélasser après des années à vivre sous pression. Pas Steve Mandanda. Le Fenomeno a annoncé la semaine dernière qu’il mettait un terme à sa carrière, après deux décennies passées à défendre les couleurs du Havre, son club formateur, de l’OM, où il a passé les trois-quarts du temps, de Crystal Palace, où il n’est resté qu’une saison, et du Stade Rennais, où il a passé les trois dernières. En fin de contrat avec les Rouge et Noir, le champion du monde 2018 a profité des vacances pour bien soupeser les possibilités qui s’offraient à lui.

Il ne sera pas présent pour Real Madrid-OM

Et alors qu’une reconversion l’attend du côté de l’OM, il a décidé de devenir consultant ! Mandanda a intégré la rédaction de Canal+. Il devrait donner son avis sur les matches de ses anciens clubs, et notamment Marseille. Mais attention, il ne sera pas présent dès demain soir du côté du Bernabeu, pour les débuts de l’OM en Champions League face au Real Madrid. Souvent à l’aise devant les micros avec un côté pince-sans-rire, Steve Mandanda pourrait réussir une après-carrière aussi intéressante que celle sur les terrains.

Les supporters marseillais ont déjà commencé à rigoler sur le fait qu’ils espéraient que Canal+ ne montrerait pas le visage de Mandanda après un but encaissé par l’OM. Quand il portait le maillot blanc, il avait toujours la même mue qui avait tendance à exaspérer les fans phocéens…

Ligue 1OMStade Rennais
#A la une

Les plus lus

Steve Mandanda, lors du dernier match de sa carrière, avec Rennes, au Vélodrome.
Ligue 1...

Stade Rennais, OM : Mandanda a déjà rebondi !

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique est descendu au bord du terrain lors de la seconde période de PSG-Lens.
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique confirme une révolution entamée face au RC Lens

Par Raphaël Nouet
Quentin Merlin et Valentin Rongier en action lors du match du Stade Rennais à Lorient.
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais : l’accueil houleux de la Beaujoire à Rongier et Merlin se confirme

Par Raphaël Nouet
Junior Traoré lors de l'Olympico.
Ligue 1...

OM : un 2e coup dur après Aguerd pour le déplacement à Madrid !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, en conférence de presse avant le match contre l'OM.
Liga...

Real Madrid : le groupe pour affronter l’OM avec 2 retours majeurs

Par Raphaël Nouet
Dean Huijsen (Real Madrid)
Ligue des champions...

Real Madrid : un scandale dénoncé avant l’OM ! 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais – OL : tensions explosives entre Beye et les Lyonnais après le match !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, applaudissant les supporters après un match.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick a reçu la meilleure nouvelle du monde avant le PSG 

Par Bastien Aubert
Adrien Rabiot (AC Milan)
Compétitions...

OM : des retrouvailles glaciales entre Rabiot et Rowe ont eu lieu ! 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : un signal très encourageant pour la montée en L1 ! 

Par Bastien Aubert
L'OM a brillé
Ligue des champions...

OM : coup dur, Nayef Aguerd forfait contre le Real Madrid

Par Bastien Aubert
Lucas Beraldo lors d'un entraînement du PSG.
Ligue 1...

PSG : Kvaratskhelia et un autre blessé déjà de retour contre l’OM ? 

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : le temps de Luis Castro déjà compté ?

Par Bastien Aubert
Mohamed Kader Meïté (Stade Rennais)
Ligue 1...

Revue de presse : avant Nantes, le Stade Rennais a trouvé son héros !

Par Bastien Aubert
Pablo Longoria (OM)
Ligue 1...

OM : Rabiot, Mercato, Ligue des Champions, Di Méco… Longoria ouvre les vannes ! 

Par Bastien Aubert
Zuriko Davitashvili lors du match contre Grenoble samedi dernier.
ASSE...

ASSE : 3 renforts en vue contre le Stade de Reims !

Par Bastien Aubert
Lucas Beraldo (PSG)
Ligue 1...

PSG – RC Lens : ce serait grave pour un joueur parisien blessé ! 

Par Bastien Aubert
Raphinha (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Flick s’explique pour Raphinha, le vestiaire du Real en furie avant l’OM

Par Bastien Aubert
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, lors de la journée de lancement de Ligue 1+.
FC Nantes...

Avant le derby en L1, le FC Nantes fait encore exploser le Stade Rennais ! 

Par Bastien Aubert
Khalis Merah (OL)
Ligue 1...

Stade Rennais – OL : Lyon ne digère pas le scandale arbitral ! 

Par Bastien Aubert
L'OM a brillé
Ligue 1...

OM, PSG, OGC Nice : l’équipe type de la 4e journée de Ligue 1

Par Bastien Aubert
Maxime Bernauer a fait son retour dans le onze de départ lors d'ASSE-Grenoble.
ASSE...

ASSE : un nouveau numéro 6 chez les Verts ! 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : coup dur pour Balerdi avant le Real Madrid !

Par William Tertrin
ASSE : le message clair de Maxime Bernauer après la victoire à Clermont
ASSE...

ASSE : le message clair de Maxime Bernauer après la victoire à Clermont

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet