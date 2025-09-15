Retraité depuis la semaine dernière, Steve Mandanda ne sera pas resté longtemps inactif. L’ancien gardien de l’OM et du Stade Rennais se lance dans la carrière de consultant.

Habituellement, quand un footballeur prend sa retraite, il prend quelques mois pour profiter de sa famille ou se prélasser après des années à vivre sous pression. Pas Steve Mandanda. Le Fenomeno a annoncé la semaine dernière qu’il mettait un terme à sa carrière, après deux décennies passées à défendre les couleurs du Havre, son club formateur, de l’OM, où il a passé les trois-quarts du temps, de Crystal Palace, où il n’est resté qu’une saison, et du Stade Rennais, où il a passé les trois dernières. En fin de contrat avec les Rouge et Noir, le champion du monde 2018 a profité des vacances pour bien soupeser les possibilités qui s’offraient à lui.

Il ne sera pas présent pour Real Madrid-OM

Et alors qu’une reconversion l’attend du côté de l’OM, il a décidé de devenir consultant ! Mandanda a intégré la rédaction de Canal+. Il devrait donner son avis sur les matches de ses anciens clubs, et notamment Marseille. Mais attention, il ne sera pas présent dès demain soir du côté du Bernabeu, pour les débuts de l’OM en Champions League face au Real Madrid. Souvent à l’aise devant les micros avec un côté pince-sans-rire, Steve Mandanda pourrait réussir une après-carrière aussi intéressante que celle sur les terrains.

Les supporters marseillais ont déjà commencé à rigoler sur le fait qu’ils espéraient que Canal+ ne montrerait pas le visage de Mandanda après un but encaissé par l’OM. Quand il portait le maillot blanc, il avait toujours la même mue qui avait tendance à exaspérer les fans phocéens…