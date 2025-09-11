Didier Deschamps a rendu hommage à Steve Mandanda, qui a annoncé sa retraite hier. Le sélectionneur de l’équipe de France a connu le Fenomeno à l’OM puis chez les Bleus.

Hier en début de soirée, L’Equipe a révélé que Steve Mandanda a décidé de raccrocher les gants. Après deux décennies sur les terrains, le Fenomeno était sans club après la fin de son aventure à Rennes. Les hommages ont commencé à affluer de toutes parts pour un gardien respecté de tous, à la fois pour son talent mais aussi pour son attitude toujours impeccable sur le terrain comme dans les vestiaires. Didier Deschamps, qui a été son entraîneur à l’OM entre 2009 et 2012 puis son sélectionneur de 2012 à 2022, lui a rendu hommage.

« Tu as toujours été quelqu’un de très positif, un vrai leader »

« Je voudrais te remercier pour tout ce que tu as pu apporter au groupe, à moi-même, en étant capitaine à l’OM, avec je crois quelques titres, ça remonte, et après avec ces très belles années en équipe de France. Même si on n’a pas eu que des moments de bonheur – j’ai eu à te dire des fois des choses désagréables mais ce n’était pas contre toi, tu le sais bien -, humainement, tu as toujours été quelqu’un de très positif, un vrai leader. »

Comme l’a rappelé le site Football Club de Marseille hier soir, Mathieu Valbuena est désormais le dernier joueur en activité présent lors du titre de champion de l’OM en 2010…