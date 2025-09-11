Après avoir annoncé sa retraite hier, Steve Mandanda a accordé une longue interview dans laquelle il a désigné les entraîneurs l’ayant le plus marqué. Il a cité Didier Deschamps et Marcelo Bielsa, connus à l’OM.

Mercredi soir, L’Equipe a révélé que Steve Mandanda avait décidé, à 40 ans, de raccrocher les gants. La légende de l’OM, recordman du nombre de matches joués sous le maillot blanc, était en fin de contrat à Rennes. Si elle a reçu des offres cet été, elle a estimé que l’heure était venue de dire stop. Il Fenomeno a accordé un long entretien en forme de bilan au quotidien sportif. Quand il a été question de savoir quel entraîneur l’avait le plus marqué, il a répondu sans hésiter : Didier Deschamps.

« Je n’ai jamais connu un entraîneur comme lui »

« Je n’ai jamais connu un entraîneur comme lui. Si je ne devais citer qu’un seul coach, ce serait lui. Il sait comment gagner. Je me rappelle de son débriefing après le match contre l’Australie au Mondial 2018 (2-1), qu’on gagne pourtant. Chirurgical. Il a pointé du doigt tout ce qui n’allait pas, et tous les joueurs qui n’avaient pas fait les efforts, devant tout le monde. C’était la première fois que je le voyais procéder comme cela. Ç’a été le tournant de la compétition. » Mandanda a remporté tous ses titres en club (L1 2010, 3 Coupes de la Ligue, 2 Trophées des champions) comme en sélection (Coupe du monde 2018) avec Didier Deschamps sur le banc.

En revanche, le désormais ex-portier estime que c’est avec Marcelo Bielsa, connu en 2014-15, qu’il s’est senti le mieux : « Avec Bielsa, je me suis régalé. Le gardien était vachement sollicité, on devait ressortir au pied. Ce qui est paradoxal, c’est que j’ai commis quelques erreurs au pied, ce qui a pu faire penser que j’étais fébrile dans ce domaine. Mais le risque était assumé. Il me disait que si je faisais une erreur, je devais recommencer encore et encore, que l’erreur était pour lui ».