Il se confirme que l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, aurait l’intention d’aligner toutes ses recrues défensives pour la réception de Lorient demain soir.

Benjamin Pavard a annoncé la couleur hier, à son arrivée à Marseille : « J’ai déjà hâte d’être à vendredi au Vélodrome ». Le défenseur prêté par l’Inter Milan a bien l’intention de jouer cette rencontre, pas de la suivre depuis les tribunes. Il a d’ailleurs participé à son premier entraînement dans la foulée de la signature de son contrat. Il est opérationnel, a joué avec l’équipe de France vendredi dernier contre l’Ukraine (2-0) et ne voit aucune raison de ne pas faire ses débuts officiels pour l’OM face aux Merlus.

Vers une charnière Pavard-Aguerd, avec Medina à gauche

Ca tombe bien, Roberto De Zerbi semble être sur la même longueur d’ondes ! Si l’on en croit La Provence, l’entraîneur italien va aligner toutes ses recrues défensives vendredi soir ! Facundo Medina, remis de sa blessure, devrait être dans le couloir gauche, Nayef Aguerd et Benjamin Pavard dans l’axe, Michael Murillo ou Timothy Weah, s’il est remis de son pépin contracté en sélection aérienne, s’occupant du côté droit. L’idée étant qu’en possession du ballon, le latéral droit monte et laisse le Français, le Marocain et l’Argentin évoluer à trois derrière.

Pourquoi de tels changements ? Parce que CJ Egan-Riley sera suspendu après son expulsion à Lyon, que Leonardo Balerdi sera rentré tard d’Amérique du Sud (comme Geronimo Rulli, qui devrait être remplacé par Jeffrey De Lange) et qu’Ulisses Garcia ne convainc pas à gauche. Lorient sort d’une énorme raclée contre Lille (1-7) et sera privé de nombreux joueurs. Il ne devrait pas avoir de grosses envies offensives lors de cette partie. C’est sans doute le moment idéal pour De Zerbi de lancer ses recrues avant une semaine riche en chocs (Real Madrid, PSG).