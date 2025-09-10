Près de dix jours après son départ de l’OM pour l’AC Milan, Adrien Rabiot a publié un message sur les réseaux sociaux à l’attention des supporters marseillais.

Enfin ! Depuis le 15 août et ce funeste Rennes-OM (1-0) qui a fait basculer son destin marseillais, on attendait qu’Adrien Rabiot sorte du silence. Il l’a fait via les réseaux sociaux, en s’adressant aux supporters phocéens. Il n’est nullement question des dirigeants de l’OM, de la sortie de sa mère à leur encontre ou de quoi que ce soit d’autre. Le milieu de terrain se contente de remercier les supporters pour l’année passée à leurs côtés. C’est déjà pas mal…

« Vous avez été un soutien sans faille »

« Chers supporters marseillais. Avant de commencer ma nouvelle aventure à Milan, je voulais vous adresser un message. Depuis le premier jour où je suis arrivé à Marignane, vous n’avez pas attaché d’importance à mon passé parisien, et m’avez tout de suite adopté en tant que marseillais, et ce jusqu’à mon départ. Durant toute la saison, vous m’avez encouragé, accompagné, porté, applaudi… Vous avez été un soutien sans faille. J’ai senti cette ferveur, cette passion, cet amour du football qui vous anime et qui fait de Marseille une ville et un club uniques en France. Je n’oublierai jamais l’ambiance du Vélodrome. Les chants, les tifos et ce « Aux armes ». Les joies lors des célébrations et surtout cette sensation indescriptible de marquer dans ce stade… Ca aura été un immense plaisir de défendre vos couleurs, celles de l’Olympique de Marseille. Merci pour tout peuple bleu et blanc. Signe le Duc. »

On attend désormais sa version des faits concernant la bagarre avec Jonathan Rowe dans les vestiaires du Roazhon Park. Pour mieux comprendre pourquoi l’OM a ainsi surréagi à un événement s’étant produit dans tous les vestiaires de la planète.