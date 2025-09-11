Sur Instagram, le directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia, a souhaité la bienvenue aux recrues de l’intersaison tout en partageant une ambition forte.

Hier, l’Olympique de Marseille a officialisé le recrutement de Benjamin Pavard. A Clairefontaine au moment où son prêt en provenance de l’Inter Milan a été conclu, le défenseur est arrivé mercredi à Marignane, a passé sa visite médicale, signé son contrat dans la foulée avant de participer à sa première séance d’entraînement sous les ordres de Roberto De Zerbi. Il est la douzième et dernière recrue d’une intersaison une nouvelle fois mouvementée à l’OM.

« Construire ensemble avec ambition, humilité, engagement et rigueur »

Sur Instagram ce jeudi, Medhi Benatia a posté un message à destination de toutes les recrues, alors que Pavard sera officiellement présenté à 13h : « Je souhaite la bienvenue à l’ensemble des joueurs ayant rejoint notre projet lors de ce mercato estival. Désormais, avec la fin de cette période de transferts, il est temps de nous concentrer pleinement sur le travail. Une saison excitante nous attend, à nous de la construire ensemble avec ambition, humilité, engagement et rigueur ».

Une saison qui n’a pas débuté comme Benatia et Longoria l’espéraient (1 victoire, 2 défaites). Il faudra prendre les trois points contre Lorient vendredi car la semaine prochaine s’annonce particulièrement ardue avec un déplacement à Madrid pour affronter le Real et le Classico dimanche…