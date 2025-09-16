Coup marketing XXL pour le FC Barcelone : le chanteur britannique Ed Sheeran sera l’artiste mis en avant sur la tunique blaugrana lors du Clásico contre le Real Madrid, le 26 octobre prochain.



Le FC Barcelone poursuit sa stratégie de communication originale en associant sa marque à celle de grandes icônes musicales. Selon Marca, c’est cette fois-ci Ed Sheeran, artiste aux millions de disques vendus et grand passionné de football, qui verra son nom affiché sur le maillot catalan face au Real Madrid. Une première pour le chanteur britannique, déjà copropriétaire de l’Ipswich Town, club anglais qui lui est cher.



Le principe est désormais bien rodé : lors des Clásicos, le sponsor principal Spotify cède sa place à un artiste mondialement reconnu. Ces dernières années, le Camp Nou a ainsi vu défiler des noms prestigieux comme Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay et Travis Scott. Avec un bilan sportif mitigé : trois victoires (Rosalía, Coldplay, Travis Scott) et trois défaites (Drake, Karol G, Rolling Stones). Sheeran saura-t-il faire pencher la balance du bon côté ?

Ed Sheeran en renfort pour le Clasico !

La date de ce Clásico n’est pas anodine : elle coïncide avec la sortie de son nouvel album, baptisé « Play ». Une manière pour le Barça et Spotify de frapper fort, en mêlant musique, football et stratégie marketing planétaire.



Toujours fidèle à son humour, Sheeran a commenté la nouvelle en rappelant son rôle limité à Ipswich Town : « Être supporter d’Ipswich est une joie. Il y a des hauts et des bas, mais il faut les accepter dans le football. Je ne suis pas actionnaire avec droit de vote ni membre de la direction, je mets simplement un peu d’argent dans le club que j’aime et il me le rend bien. Donc ne me demandez pas de conseils sur les transferts ou les tactiques. »



Le Clásico s’annonce bouillant sur le terrain… et insolite en tribunes, avec Sheeran comme invité surprise de cette rivalité éternelle.