Actuellement blessé, la star du FC Barcelone Lamine Yamal a tout de même réussi à soulever sa petite amie Nicki Nicole lors d’un moment tendre.

Finies les rumeurs de séparation, Nicki Nicole et Lamine Yamal s’affichent au grand jour ! L’Argentine a dévoilé une photo d’elle jouant avec le petit frère de la star du FC Barcelone. Et ce mercredi, c’est une vidéo des deux amoureux qui est apparu sur les réseaux sociaux. Une vidéo volée, cela va sans dire… On y voit les deux tourtereaux s’enlacer tendrement avant que la chanteuse de mette ses jambes autour de la taille de son compagnon, qui la soulève donc entièrement.

Yamal ne devrait pas jouer de la semaine

Sans préjuger du poids de Nicki Nicole, il s’agissait d’un bon test pour les adducteurs de Lamine Yamal, qui ont tendance à siffler en ce moment. Ca a d’ailleurs été la première réaction de nombreux supporters barcelonais, qui se sont demandés si ce genre de choses était bon pour sa santé. Pour rappel, Hansi Flick ne l’a pas retenu pour le déplacement à Newcastle demain et il a même expliqué qu’il était incertain pour le match contre Getafe dimanche !