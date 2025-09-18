FC Nantes : Lopes lance le derby, Castro réserve une grosse surprise au Stade Rennais ! 
FC Barcelone Mercato : Haaland déjà verrouillé pour 2026, la bombe de Laporta ! 

Erling Haaland (Manchester City)
Bastien Aubert
18 septembre 2025

Le FC Barcelone prépare son prochain coup de tonnerre sur le marché des transferts : Erling Haaland (Manchester City, 25 ans). et Joan Laporta aurait déjà noué un accord pour 2026. 

🟥 Rumeur

Au FC Barcelone, la succession de Robert Lewandowski est un dossier brûlant. L’attaquant polonais, qui sait déjà qu’il ne prolongerait pas l’aventure, sait que son âge ne lui permettra plus de maintenir le niveau attendu. Pour éviter une chute brutale, le Barça veut anticiper et sécuriser un remplaçant de tout premier plan dès l’été 2026. Le message est clair : impossible de viser haut sans un avant-centre de classe mondiale.

Joan Laporta et son équipe ont déjà acté la nécessité d’un investissement colossal. Don Balon parle d’une enveloppe avoisinant les 100 millions d’euros, car trouver un buteur de la trempe de Lewandowski n’a pas de prix. « Un nouveau Lewandowski à 50 millions ? Ça n’existe pas », aurait confié un proche de la direction. Alors quitte à frapper fort, autant viser l’élite absolue : Erling Haaland.

L’attaquant norvégien coche toutes les cases. Puissance, efficacité, jeunesse et notoriété mondiale : son profil fait consensus au sein du club. Et mieux encore, Laporta aurait pris de l’avance. Selon la publication espagnole, le président du Barça aurait déjà obtenu un accord de principe pour que le joueur rejoigne la Catalogne en 2026, en fonction bien sûr de la position que prendra Manchester City.

Laporta aurait un accord avec Haaland 

L’envie du joueur joue clairement en faveur des Blaugranas. Haaland n’a jamais caché son admiration pour le Barça et considère que le moment est venu d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Aux côtés de Lamine Yamal et de Raphinha, il formerait une ligne d’attaque redoutable.

Un détail pourrait même faciliter l’opération : la représentante d’Haaland entretient depuis longtemps une relation privilégiée avec Laporta. Cette proximité pourrait peser lourd dans les négociations. Bien sûr, Manchester City ne lâchera pas sa star sans résister mais tout serait en place pour réaliser ce qui pourrait devenir l’un des transferts les plus marquants de l’histoire récente du Barça.

