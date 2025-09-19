Il se fait attendre, mais est désormais plus proche que jamais d’un retour. En effet, Paul Pogba devrait bientôt faire ses grands débuts en Ligue 1 avec l’AS Monaco.

Cet été, l’AS Monaco a misé sur Paul Pogba pour insuffler de l’expérience et du talent à son équipe en Ligue 1. Arrivé il y a plusieurs semaines, l’international français de 32 ans n’a pas encore fait ses débuts avec le club de la Principauté, mais son retour est très attendu après plusieurs mois d’absence.

Pogba disponible pour Angers-Monaco le 18 octobre ?

Sa dernière apparition remontait à septembre 2023 avec la Juventus Turin, avant une suspension pour dopage. Pour éviter toute rechute, le club prend son temps : « Après la prochaine trêve internationale (6-14 octobre), je pense que nous aurons l’opportunité de le voir jouer. Il est sur la bonne voie », expliquait début septembre l’entraîneur Adi Hütter.

Jeudi soir, après la défaite à Bruges en Ligue des champions (4-1), Hütter a de nouveau évoqué Pogba : « On verra, mais je pense qu’il sera disponible dans les prochaines semaines et on le verra sur le terrain. » Plus le temps passe, et plus on se rapproche doucement mais sûrement du grand retour de Pogba sur les terrains, prêt à faire ses grands débuts en Ligue 1.