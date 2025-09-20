Un compte parodique se faisant passer pour Lamine Yamal a publié un message osé sur sa relation avec Nicki Nicole qui a été repris un peu partout.

Ce samedi matin, le nom de Yamal est l’un des sujets forts sur Twitter avec 19,5 millions de publications. Parce que le jeune ailier du FC Barcelone est finalement guéri et qu’il pourra affronter Getafe demain soir ? Pas du tout ! Parce qu’un compte parodique a balancé une punchline un peu scabreuse sur sa relation avec Nicki Nicole et que cela a été repris par tout le monde ! Il était écrit : « Blessé est le pubis, chargé est le pénis »…

Jamais il n’écrirait de telles choses sur les réseaux sociaux

C’est que, depuis qu’Hansi Flick a décidé de le mettre au repos, à son retour de sélection la semaine dernière, justement parce qu’il souffre du pubis, Lamine Yamal est dans le viseur de la presse people pour sa relation avec Nicki Nicole. Une vidéo de lui prenant la chanteuse argentine dans ses bras a fait le tour du monde en un rien de temps. Même s’il est très direct et qu’il ne mâche pas ses mots, comme la plupart des jeunes de son âge, Lamine Yamal n’écrirait en tout cas jamais une chose pareille sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que parce qu’il se ferait tout de suite reprendre de volée par sa famille.

Le troll a été dénoncé quelques heures après sa parution mais il n’empêche qu’il a eu le temps de mettre le feu à internet. En revanche, Lamine Yamal a publié sur son compte Instagram une photo de la joie de Marcus Rashford à Newcastle, félicitant son coéquipier pour son doublé.