La star du FC Barcelone a fait part de ses grandes ambitions pour cette saison…

Même s’il a largement alimenté les polémiques cet été, Lamine Yamal répond sur la pelouse avec un impact immédiat. Titulaire lors des trois premières journées de Liga, il affiche déjà 2 buts et 3 passes décisives, marquant ou créant plus de 70% des buts du FC Barcelone. « Je veux continuer à grandir, aider l’équipe avec des buts et des passes décisives, et concourir pour chaque titre pour lequel nous jouons », glisse la pépite ce samedi dans un entretien à Mundo Deportivo.

« Gagner la Coupe du monde est le rêve de tout footballeur», estime Yamal

Interrogé sur le Ballon d’Or, dont la cérémonie aura lieu le 22 septembre au théâtre du Châtelet, à Paris, Lamine Yamal qu’il rêve d’être sacré, à tout juste 18 ans. « Gagner le Ballon d’Or à 18 ans serait incroyable. C’est un rêve. Le Ballon d’Or est l’une des plus grandes récompenses individuelles qu’un joueur puisse recevoir. Mais si ça n’arrive pas maintenant, je vais continuer à travailler pour m’améliorer chaque jour ». Yamal rêve aussi d’un autre trophée, l’été prochain… « Gagner la Coupe du monde est le rêve de tout footballeur, reconnait Yamal, qui ne cache pas sa fierté par rapport à l’un de ses contrats publicitaires… « Avoir ma propre marque Adidas à 18 ans est une chose que je n’aurais jamais imaginée. C’est le symbole de tout le travail que j’ai accompli depuis mon enfance. Lors du processus de création, on m’a demandé de donner mon avis et de transmettre ce qui me représente. »