La délégation du FC Barcelone qui se rendra à Paris lundi pour assister à la cérémonie du Ballon d’Or sera privée de Pedri et Robert Lewandowski.

Le FC Barcelone ne va pas faire comme le Real Madrid, qui avait boycotté à la dernière minute la cérémonie du Ballon d’Or 2024 après avoir appris que Vinicius Jr ne serait finalement pas sacré. Mais les Catalans ne vont pas faire comme les autres années et venir en force à Paris. Selon Jijantes FC, Pedri et Robert Lewandowski resteront en Catalogne alors que Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Raphinha et Hansi Flick feront le voyage avec Joan Laporta et d’autres dirigeants.

Pedri et Lewandowski laissés au repos

Pourquoi le milieu et l’attaquant sont-ils privés du déplacement ? Parce que le Barça aura joué la veille à domicile contre Getafe et que Flick veut qu’ils se reposent. Le Polonais parce qu’il a 37 ans, le milieu de terrain parce qu’il enchaîne les matches avec les Blaugranas et la sélection espagnole. Un principe de précaution qui ne dérangerait pas les deux intéressés, qui savent très bien que leurs chances de décrocher le Ballon d’Or sont très minces.

Quel que soit l’issue de cette cérémonie, les Barcelonais ne feront pas la fête sur Paris car, dès jeudi, ils seront du côté d’Oviedo pour une nouvelle journée de Liga.