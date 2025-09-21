Un média espagnol assure que le FC Barcelone souhaiterait recruter Harry Kane pour succéder à Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque la saison prochaine…

Sous contrat jusqu’en 2026, avec possibilité de prolonger d’un an, Robert Lewandowski devrait quitter le FC Barcelone à la fin de la saison. L’attaquant polonais commence à accuser le poids des ans (37), sans compter qu’il n’est pas très à l’aise dans le jeu hyper technique et très rapide prôné chez les Blaugranas. Pour le remplacer, plusieurs pistes existent. La plus excitante mène à Erling Haaland (Manchester City), la plus logique à Ferran Torres, déjà en place et qui a franchi un palier depuis un an.

Le Bayern veut le prolonger

Mais le média El Nacional avance une piste des plus déroutantes. Elle mène à Harry Kane ! L’attaquant anglais de 32 ans est encore sous contrat jusqu’en 2027 avec le Bayern Munich. En outre, le géant bavarois, très satisfait de ses services depuis son arrivée en 2023, a entamé des négociations pour le prolonger. Il n’a donc aucune intention de le vendre, et surtout pas à un Barça régulièrement pointé du doigt par les dirigeants allemands pour sa gestion financière. Même s’il est plus présent dans le jeu que Lewandowski, Kane ne semble pas Barça-compatible dans plein de domaines.

Enfin, il y a l’obstacle principal, constitué par le prix d’Harry Kane. Selon Transfermarkt, il vaudrait 75 M€. C’est évidemment beaucoup trop pour le FC Barcelone, même si la réouverture du Camp Nou dans les mois à venir devrait lui permettre d’améliorer sa santé financière. Cela fait beaucoup de points négatifs…