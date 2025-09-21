ASSE : l’entraîneur de Reims s’incline devant les Verts mais souligne une faiblesse
FC Barcelone Mercato : l’improbable rumeur Harry Kane

Harry Kane en action sous le maillot du Bayern Munich.
Raphaël Nouet
21 septembre 2025

Un média espagnol assure que le FC Barcelone souhaiterait recruter Harry Kane pour succéder à Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque la saison prochaine…

Sous contrat jusqu’en 2026, avec possibilité de prolonger d’un an, Robert Lewandowski devrait quitter le FC Barcelone à la fin de la saison. L’attaquant polonais commence à accuser le poids des ans (37), sans compter qu’il n’est pas très à l’aise dans le jeu hyper technique et très rapide prôné chez les Blaugranas. Pour le remplacer, plusieurs pistes existent. La plus excitante mène à Erling Haaland (Manchester City), la plus logique à Ferran Torres, déjà en place et qui a franchi un palier depuis un an.

Le Bayern veut le prolonger

Mais le média El Nacional avance une piste des plus déroutantes. Elle mène à Harry Kane ! L’attaquant anglais de 32 ans est encore sous contrat jusqu’en 2027 avec le Bayern Munich. En outre, le géant bavarois, très satisfait de ses services depuis son arrivée en 2023, a entamé des négociations pour le prolonger. Il n’a donc aucune intention de le vendre, et surtout pas à un Barça régulièrement pointé du doigt par les dirigeants allemands pour sa gestion financière. Même s’il est plus présent dans le jeu que Lewandowski, Kane ne semble pas Barça-compatible dans plein de domaines.

Enfin, il y a l’obstacle principal, constitué par le prix d’Harry Kane. Selon Transfermarkt, il vaudrait 75 M€. C’est évidemment beaucoup trop pour le FC Barcelone, même si la réouverture du Camp Nou dans les mois à venir devrait lui permettre d’améliorer sa santé financière. Cela fait beaucoup de points négatifs…

