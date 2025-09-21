Le FC Barcelone sous pression à cause de Kylian Mbappé et du Real Madrid

Les Unes de la presse espagnole sont unanimes en ce dimanche 21 septembre 2025 : le FC Barcelone est obligé de battre Getafe ce soir à domicile après le succès du Real Madrid sur l’Espanyol (2-0).

Marca : 15/15 et un Mbappé inarrêtable

Marca résume tout après le succès du Real sur l’Espanyol (2-0) : Kylian Mbappé, auteur du deuxième but hier, est en très grande forme en ce début de saison et permet aux Merengue de vivre une entame de Liga parfaite avec cinq succès en autant de matches.

AS : deux missiles

Tous les voyants sont au vert chez les Merengue… hormis celui concernant Vinicius. AS le souligne à sa Une : le Brésilien n’a pas caché son énervement au moment de son remplacement, frustré qu’il est de ne pas avoir le même statut que Kylian Mbappé au sein de l’équipe.

Sport : pression sur le Barça

Après son succès, le Real Madrid a pris cinq points d’avance sur le FC Barcelone, qui accueille ce soir Getafe au stade Johan-Cruyff. C’est donc succès obligatoire pour les Blaugranas !

Mundo Deportivo : test inconfortable

Le souci, comme le souligne MD, c’est qu’il faudra faire sans Yamal, pas encore totalement guéri, peut-être sans Cubardi, également touché, et avec d’autres rotations car une nouvelle semaine à deux matches attend le FCB après cela !